NEWS MILAN – Reduce da due sconfitte di fila contro Inter e Sampdoria, il Milan tornerà in campo martedì alle 19 per affrontare l’Udinese a San Siro. Gennaro Gattuso starebbe pensando a dei cambi tattici. Sarebbe piaciuto al tecnico rossonero il 3-4-1-2 visto negli ultimi minuti al Luigi Ferraris. Lucas Paquetà potrebbe agire dietro le due punte, ovviamente Piatek e Cutrone. Non si sa però se Gattuso deciderà di adottarlo subito contro l’Udinese oppure no.

Redazione MilanLive.it

