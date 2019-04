NEWS MILAN – Patrick Cutrone non ha avuto molto spazio da titolare nell’ultimo periodo. La crescita e le prestazioni di Piatek hanno tolto luce al giovane attaccante rossonero. Qualche mese fa il suo agente aveva messo in dubbio la permanenza al Milan, con Atletico Madrid e Borussia Dortmund sullo sfondo. Adesso però ritratta: “Nessun dubbio, il suo futuro è al Milan“, ha detto ai microfoni di ‘Radio Marte’. Adesso Cutrone spera di avere più spazio in questo finale di stagione. Già a partire dalla sfida contro l’Udinese, match in cui Gattuso potrebbe schierare le due punte fin dall’inizio.

Redazione MilanLive.it

