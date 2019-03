MILAN NEWS – Un giorno si parla di Torino, l’altro ancora di possibili piste estere, ieri addirittura è spuntato un rumors sul futuro alla Fiorentina.

Da qualche settimana Patrick Cutrone è sulla bocca di tutti per la sua possibile insoddisfazione all’interno della rosa del Milan. C’è chi dice insistentemente che l’arrivo di Krzysztof Piatek gli abbia tolto non solo spazio nella formazione titolare, ristabilendo alcune gerarchie generali, ma anche quella volontà di restare nel Milan a giocarsi le proprie carte, visto che è tornato ad essere considerato soltanto un’alternativa.

In realtà l’intenzione di Cutrone è sempre la stessa, quella di continuare ad essere uno dei calciatori più importanti e decisivi della rosa milanista ancora a lungo, giocandosi le sue carte ed allontanando ogni voce che affermerebbe il contrario. La maglia del Milan per lui è una seconda pelle da rispettare ed onorare, come ammesso dal suo agente Giovanni Branchini.

Alla Gazzetta dello Sport il procuratore di Cutrone ha confermato tali volontà: “Patrick è assolutamente concentrato sul Milan, spera di poter dare il massimo contributo per la qualificazione in Champions e per la Coppa Italia. Sono obiettivi importanti e lui è consapevole della situazione. Rispetta le scelte di Gattuso e le qualità dei compagni. Sa benissimo che a questa è una stagione di crescita, la concorrenza è comunque stimolante. Soprattutto quando all’orizzonte ci sono grandi obiettivi. Quindi nessuno di noi ha mai minimamente pensato di fare le valigie. Sono false tutte quelle voci di accordi con altri club, in particolare quelli con il Torino. Ripeto, non solo non abbiamo mai parlato con nessuno, ma non sono in programma contatti neanche per il futuro”.

Le parole dell’altro agente Orgnoni, che aprì alle richieste di altri club dopo la sostituzione mal digerita a Bologna, sono dunque da ritenersi superate. Patrick è e sarà per tanto tempo un astro nascente rossonero.

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

