Non c’è pace in questa stagione per Gonzalo Higuain; il centravanti del Chelsea continua ad essere una vera e propria delusione anche in Premier League.

Il suo approdo in ‘Blues’ a gennaio non ha portato sinora gli effetti sperati. L’argentino classe ’86 ha scelto di volare a Londra da Maurizio Sarri lasciando il Milan a metà stagione, dopo sei mesi rossoneri davvero poco indimenticabili. Un Higuain ferito ma pronto a ripartire, che però sembra mentalmente troppo fragile per rilanciarsi ad alti livelli.

Dice lo stesso anche il canale inglese ESPN che ha dato i giudizi riguardo i calciatori del Chelsea dopo l’ultima gara vinta in extremis ed in rimonta a Cardiff. Voto bassissimo per il ‘Pipita’, addirittura un 3 in pagella per l’ennesina sciatta prova come centravanti degli inglesi. Questo il commento del canale: “Non ha mostrato segnali verso il raggiungimento della forma migliore, una sfida che Sarri gli aveva posto venerdì. Ha speso la maggior parte del tempo fuori dall’area di rigore del Cardiff, dove avrebbe dovuto dare il meglio di sé, sembra troppo lento per il calcio inglese. Solo tre gol in undici partite”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

