MILAN NEWS – Fa ancora parlare di sé l’errore clamoroso con il quale Gianluigi Donnarumma ha condannato il proprio club, il Milan contro la Sampdoria.

Un passaggio errato finito clamorosamente sul piede di Gregoire Defrel, che senza pensarci ha scaraventato il pallone in rete dopo neanche 1 minuto di gioco. Gol che è servito alla Samp per battere un Milan svantaggiato dall’episodio ma anche incapace di ribaltare il risultato nei restanti 89 minuti più recupero.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Lo stesso Defrel, in un’intervista odierna sulle colonne del quotidiano Libero, ha parlato dell’episodio tanto discusso, prendendo anche le parti di Donnarumma che però ha reagito bene nell’incontro stesso e anche alle critiche rivolte dai giornali e dagli altri organi di stampa.

Queste le parole dell’attaccante della Samp: “È successo tutto in un attimo, l’ho pressato e mi sono ritrovato il pallone sul piede. Con un po’ di fortuna ho fatto gol. Gli errori e le critiche fanno parte del gioco, fai bene e sei esaltato, fai male e sei preso in giro. Penso che questi soprannomi servano per fare ancora meglio. Bisogna pensare solo al futuro: io potevo andare via dalla Samp a gennaio (piaceva anche al Milan) e invece sono rimasto e voglio fare un gran finale di stagione”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it