MILAN NEWS – “Siamo vivi”, è stato questo il grido di battaglia lanciato ieri di Gennaro Gattuso alla vigilia di Milan-Udinese. Dopo due sconfitte consecutive, dato che non si registrava dal 2017, il Diavolo è chiamato subito a una svolta.

La verità – sottolinea il Corriere della Sera oggi in edicola – è che il doppio pugno tra Inter e Sampdoria ha fatto parecchio male alla squadra rossonera. Un tremendo uno-due che ha riportato il Milan indietro nel tempo, all’autunno, a prima della formidabile rimonta invernale che sembrava aver cambiato il volto della stagione. Invece riecco i fantasmi. La compagine milanista, infatti, sembra essere tornata quella di fine 2018: triste, impaurita e con un centravanti più isolato che mai.

Altro che aggancio al terzo posto: in 13 giorni si è ribaltato di nuovo il mondo. Dall’ottimismo pre derby dopo la super striscia positiva, all’inquietudine odierna dove Alessio Romagnoli e compagni ora tornano a guardarsi le spalle. Urge una svolta immediata, a partire da stasera contro l’Udinese: conta solo vincere per ora, non importa come. E per tale occasione Rino ha aperto alla rivoluzione: 4-3-1-2, con Lucas Paquetá trequartista alle spalle di Krzysztof Piatek e Patrick Cutrone. La qualificazione in Champions League, del resto, più che un obiettivo è un obbligo. Per tutti, ma soprattutto per Gattuso. Perché il suo futuro, senza, sarebbe automaticamente lontano da quel club che ama e che gli ha cambiato la vita.

Redazione MilanLive.it

