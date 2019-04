MILAN NEWS – 4-3-1-2 e non solo. Gennaro Gattuso ha anche un’altra idea per riaccendere Krzysztof Piatek, inceppatosi dalla trasferta di Verona al Bentegodi dove il Milan ne uscì vincente per 1-2.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Ma si partirà dal primo piano alternativo, ossia con la variante tattica col trequartista alle spalle del doppio centravanti. Dopo un turno di riposo, Lucas Paquetá scalda i motori in vista del debutto nel ruolo per lui probabilmente più congeniale alle spalle di bomber polacco e di Patrick Cutrone. Obiettivo chiaro: ispirare e servire a dovere i due centravanti. Uno per rilanciarlo nella corsa alla classifica capocannonieri e alla scarpa d’oro, l’altro per rivitalizzarlo dopo un periodo amaro e insoddisfacente.

C’è poi appunto un’altra alternativa, un piano B, come riferisce il Corriere dello Sport: ossia il 4-2-3-1. Un’ulteriore variante tattica dove a farne le spese sarebbe poi proprio Cutrone, accantonato per calare un tris di trequartisti a servizio di Piatek: Paquetá, Suso e Hakan Calhanoglu con Tiémoué Bakayoko e Frank Kessie come diga alle spalle del quartetto offensivo. Entrambe le soluzioni – sottolinea il quotidiano – con dei pro e contro. Con Cutrone al suo fianco, l’ex Genoa potrebbe essere meno assillato dalla difesa friulana. Ma solo, ma non solitario, avrebbe invece un intero reparto a suo servizio e maggiore autonomia nella conclusione personale. Già stasera arriveranno risposte importanti in merito.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it