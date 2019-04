MILAN NEWS – Il 4-3-1-2 di stasera potrebbe non essere l’unica grande novità di Gennaro Gattuso in questo rush finale. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il tecnico rossonero sta valutando anche un cambio ruolo a gran sorpresa per Suso.

Da esterno del tridente a interno di centrocampo: potrebbe essere questa la metamorfosi inattesa del fantasista spagnolo, mai più ritrovatosi dopo gli acciacchi fisici di fine 2018. Nonostante le rassicurazioni sul piano fisico e le continue chance a disposizione, l’ex Liverpool non è mai più riuscito a incidere nettamente come era solito fare a inizio stagione: quel Suso è oramai solo un lontano ricordo dell’attuale, ma c’è bisogno anche di quell’incontenibile vecchio assist-man per questo tour de force per la Champions League. Così Gattuso potrebbe riproporre il talento di Cadice in mediana, come mezzala, così da alzare la qualità di costruzione e in fase di ripartenza. Una mossa stile Jurgen Klopp con Coutinho, o Joseph Guardiola con Bernardo Silva. Il recupero del miglior Suso, del resto, è un’urgenza, anche se l’esperimento non dovrebbe avvenire stasera, o almeno non dal primo minuto. Lì, sull’out mancino, per ora spazio ancora ad Hakan Calhanoglu.

Redazione MilanLive.it

