MILAN NEWS – Manca pochissimo al calcio d’inizio di Milan-Udinese, anticipo della 30^ giornata di Serie A, peraltro ultimo turno infrasettimanale della stagione. Nel corso del pre-partita, da San Siro Diego Laxalt ha rilasciato una breve intervista.

Il difensore rossonero, ai microfoni di Milan TV, sa benissimo l’importanza della partita di questa sera. L’imperativo è uno solo: vincere. Proprio in merito, ecco le sue parole: “Abbiamo perso contro la Sampdoria una partita importante, come tutte. Per fortuna abbiamo subito questa opportunità stasera, è buono anche per dare una svolta e ritrovare la vittoria. È molto importante, dobbiamo fare una grande prestazione in questa partita. Penso che nel corso della stagione fino ad ora si sono visti tutti i giocatori in campo praticamente, ognuno ha sempre dato il massimo. Oggi, dobbiamo fare una grande partita e vincere. Questo è l’obiettivo”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

