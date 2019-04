L’articolo completo verrà aggiornato al termine del match!

Fischio finale a San Siro: Milan-Udinese

Primo tempo che parte con l’infortunio muscolare di Gianluigi Donnarumma, al quale segue al 41′ quello di Lucas Paquetà. Il Milan con il 4-3-1-2 fatica a trovare idee e linee di passaggio, ma con le due punte riesce ad occupare meglio l’area. E sono proprio i due attaccanti a crearsi l’occasione del gol: cross di Patrick Cutrone e gol di Krzysztof Piatek, in ribattuta dopo la prima parata d’istinto di Musso.

Milan-Udinese: tabellino, voti e pagelle

Marcatori: 44′ Piatek

Ammoniti:

Espulsi:

MILAN: Donnarumma s.v. (Dall’11’ Reina ); Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Calhanoglu; Paquetà 6 (Dal 41′ Castillejo); Piatek, Cutrone.

Allenatore: Gattuso.

UDINESE: Musso; Ter Avest, Opoku, De Maio, Samir; Fofana, Behrami, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna, De Paul.

Allenatore: Tudor.

Milan-Udinese: le pagelle dei rossoneri

Donnarumma s.v.: out per un problema muscolare dopo appena 7 minuti. Prova a resistere, ma chiede il cambio poco dopo. Applausi di San Siro per Gigio.

(Dall’11’ Reina: ).

Abate:

Musacchio:

Romagnoli:

Laxalt:

Bakayoko:

Biglia: poco sveglio nel primo tempo, in ritardo sugli avversari e impreciso e lento in costruzione.

Calhanoglu:

Paquetà 6: il brasiliano viene schierato trequartista dietro le punte, il ruolo in cui probabilmente rende meglio. Inizia a rilento ed entra in partita con il passare dei minuti. Marcato a uomo da Berhami, quando comincia a prendere le giuste misure, si fa male alla caviglia in un contrasto.

(Dal 41′ Castillejo: ).

Piatek: torna al gol in rossonero dopo due partite a secco, lo fa sfruttando un cross del compagno di reparto Cutrone. Il polacco è fortunato perché colpisce il portiere, e sulla respinta lo batte di testa. Un gol che ricorda quello di Pippo Inzaghi in Champions League contro il Bayern Monaco.

Cutrone:

All. Gattuso:

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

