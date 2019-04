NEWS MILAN – Alla vigilia di Milan–Udinese, Gennaro Gattuso ha parlato come sempre in conferenza stampa. Reduce da due sconfitte e da tante chiacchiere sul suo futuro, il tecnico ha risposto alle domande con molta serenità. E ha smentito senza troppi problemi le presunte ostilità con la dirigenza, in particolare con Leonardo, argomento di cui si è parlato molto nelle ultime ore. La priorità di Gattuso è chiara: “La Champions League è il nostro Scudetto“, ha ribadito l’allenatore rossonero. Ma serve ricominciare a vincere. Milan–Udinese è la prima tappa di un percorso da chiudere nel miglior modo possibile. E senza rimpianti.

Redazione MilanLive.it

