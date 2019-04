MILAN NEWS – Il Milan esce a pezzi dalla sfida contro l’Udinese. Non solo mentalmente, ma anche fisicamente. Nel corso del primo tempo infatti Gattuso è stato costretto a due cambi forzati: prima di Gianluigi Donnarumma, poi di Lucas Paquetà.

Al brasiliano, in un contrasto con Behrami, suo primo marcatore, gli si è girata la caviglia destra. Ha provato a rimanere in campo, ma zoppicava vistosamente e poco dopo in un altro contrasto si è accasciato a terra e ha gettato la spugna. I medici rossoneri lo hanno accompagnato fuori dal campo in spalla, e portato direttamente negli spogliatoi. Addirittura Paquetà ha lasciato San Siro, attraversando la mix zone, con l’aiuto delle stampelle. Il video pubblicato dal giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato è emblematico in tal senso. Vedremo nella giornata di domani quali saranno le sue reali condizioni dopo i dovuti esami: al momento si parla di una brutta distorsione alla caviglia destra.

Un’immagine non bellissima per un giocatore troppo importante per questo Milan in piena crisi e reduce da un solo punto nelle ultime tre partite. Proprio quest’oggi Lucas era stato schierato per la prima volta da trequartista puro alle spalle delle due punte: aveva cominciato non benissimo, poi stava cominciando ad abituarsi alla situazione e alla marcatura stretta avversaria.

