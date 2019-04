MILAN NEWS – Le ultimissime di formazione in vista di Milan-Udinese, gara delle ore 19 che aprirà il turno infrasettimanale di campionato, valido per la 30.a giornata.

La squadra di Gennaro Gattuso, come ormai noto da giorni, si dovrebbe schierare con un modulo nuovo e finora mai preso in considerazione: il 4-3-1-2 con Lucas Paquetà schierato alle spalle di due punte, ovvero Piatek e Cutrone, con la speranza di trovare più fantasia e concretezza nella fase offensiva.

Secondo le news che arrivano da San Siro lanciate da Sky Sport poco fa, Gattuso attuerà un discreto turnover in vista della sfida all’Udinese. Infatti dovrebbero riposare come previsto tre titolarissimi: si parla di panchina per Calabria, Rodriguez e Kessie, quest’ultimo fuori non per motivi disciplinari ma più che altro per un riposo meritato dopo le fatiche con la sua Nazionale.

A sostituirli dovrebbero esserci in difesa il veterano Abate e il guizzante Laxalt, mentre in mezzo al campo Biglia sarà confermato in regia con Bakayoko schierato ancora da intermedio, vista la pur buona prestazione di Genova.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

