CALCIOMERCATO MILAN – La situazione di Jesus Suso in rossonero è problematica. Il suo rendimento da metà novembre è deludente e non si registrano avvicinamenti tra le parti per quanto concerne il rinnovo di contratto. Il giocatore ha pure un piccolo infortunio ad una caviglia in questo momento.

Gennaro Gattuso ha sempre detto che lo spagnolo è un elemento importante della squadra e lo ha messo titolare anche nei momenti difficili. Per Milan-Udinese la sua esclusione dalla formazione era prevista indipendentemente dall’infortunio, ma contro la Juventus l’ex Liverpool sarà a disposizione e dovrebbe partire dall’inizio nuovamente.

Calciomercato Milan, Bayern Leverkusen su Suso

Il futuro di Jesus Suso continua ad essere oggetto di riflessioni sia da parte del calciatore stesso che del Milan. A fine stagione bisognerà decidere se proseguire insieme oppure se optare per una cessione altrove. Squadre interessante al numero 8 rossonero non mancano, però il rendimento di questi mesi non ha certo aiutato la sua valutazione di mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da calciomercato.it, i club sulle tracce di Suso ci sarebbe anche il Bayer Leverkusen. Una novità, visto che prima d’oggi non si era mai parlato delle Aspirine nelle notizie riguardanti il giocatore. A fine stagione la dirigenza si ritroverà quasi sicuramente a dover lasciar partire Leon Bailey, 21enne esterno offensivo giamaicano che piace a un po’ di big europee. Necessario, dunque, trovare un sostituto.

Il Bayer Leverkusen spera di poter contare sulla qualificazione nelle coppe per poter prendere un profilo adatto alle proprie esigenze. La squadra in questo momento è settima nella classifica della Bundesliga e punta a risalire, ma la zona Champions League dista 7 punti e sarà complicato qualificarsi alla massima competizione UEFA. Più facile l’Europa League.

Suso piace, il suo prezzo è quello da 40 milioni di euro fissato nella clausola rescissoria inserita nel contratto. Il direttore generale Rudi Voeller è stato in Italia nella scorsa settimana. Tra gli esterni offensivi che interessano al club tedesco ci sono pure Iago Falque del Torino, Pablo Sarabia del Siviglia e Iago Aspas del Celta Vigo.

