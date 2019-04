NEWS MILAN – Julio Cesar conosce direttamente Lucas Paquetà, avendolo avuto come compagno di squadra al Flamengo per alcuni mesi nel 2018. Proprio nel glorioso club di Rio de Janeiro l’ex portiere chiuse la propria carriera.

Julio Cesar, intervistato da ESPN, ha avuto modo di commentare il trasferimento del talento brasiliano al Milan: «Penso che lo abbia scelto perché ha gli stessi colori, per così dire, del Flamengo – dice scherzosamente -, è rossonero. Lui è un ragazzo con cui ho avuto l’opportunità di giocare quando sono andato al Flamengo per finire la mia carriera. Sono triste per il fatto che sia andato al Milan, avrei voluto venisse all’Inter. Ma Leonardo ha fatto molto bene il suo lavoro convincendolo a firmare con il Milan».

Ovviamente l’ex estremo difensore preferiva che il connazionale si trasferisse nell’Inter, club nel quale lui ha militato e vinto praticamente tutto. Julio Cesar per qualche anno è stato tra i migliori al mondo nel suo ruolo. I nerazzurri lo presero proprio dal Flamengo nel 2005, parcheggiandolo inizialmente al Chievo Verona per via del suo passaporto extracomunitario. Col tempo è poi riuscito a guadagnarsi il suo spazio, soffiando il posto da titolare al più esperto Francesco Toldo.

È rimasto a Milano fino al 2012, trasferendosi successivamente in Inghilterra nel Queens Park Rangers, poi in MLS a Toronto e dal 2014 al 2017 ha giocato in Portogallo nel Benfica. Nel 2018 breve contratto con il Flamengo per chiudere la carriera nella società nella quale era cresciuto.

