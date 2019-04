NEWS MILAN – Lucas Paquetà sta impressionando tutto il mondo con le sue grandi qualità. Al Milan, appena arrivato, ha giocato le prime 13 partite da titolare inamovibile. Nelle ultime due è subentrato, e ieri contro l’Udinese si è infortunato alla caviglia.

Paquetà ha lasciato San Siro in stampelle. La sua caviglia destra ha subito una brutta distorsione, e contro la Juventus sabato pomeriggio non sarà a disposizione. Il Milan ha pubblicato un aggiornamento sulle condizioni di Paquetà. Proprio oggi tramite La Gazzetta dello Sport, sono arrivare le dichiarazioni del grande Pelè, il giocatore brasiliano più forte di tutti i tempi: “C’è sempre stato un canale aperto tra l’Italia e il Brasile e anche Paqueta sta seguendo l’esempio di molti giocatori che ai miei tempi decidevano di venire da voi e poi diventavano dei campioni in Serie A. Come Jose Altafini, che, come Paqueta, andò al Milan e diventò fortissimo, giocando prima per il Brasile e poi pure per l’Italia. Da noi lo soprannominiamo Mazzola”.

Magari Paquetà seguisse le orme di Altafini, che con la maglia del Milan ha vinto una Champions League segnando anche un gol decisivo in finale contro il Benfica nel 1963.

Intanto giungono brutte notizie sulla salute di Pelé, ricoverato d’urgenza per un attacco febbrile. Poi nelle prime ore della mattina, il ricovero presso una struttura ospedaliera della capitale francese. La diagnosi parla di “tetania“, patologia nota anche come “spasmofilia” e che consiste nella presenza di ipereccitabilità dei nervi periferici con contrazioni volontarie o involontarie dei muscoli. Sintomi molto simili a quelli della cosiddetta “sindrome di Isaac“. Al momento O Rei non sembra in condizioni gravi, il portavoce Joe Fraga assicura che il ricovero è avvenuto solamente per motivi precauzionale, ma Pelè ha già 78 anni e mezzo e quindi nessun segnale può essere trascurato.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

