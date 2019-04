MILAN NEWS – Ora più che mai, sarà un mese determinante per il Milan di Gennaro Gattuso. La tratta della vita o della morte. Inizio in salita e calendario complicato: per evitare di sprofondare nell’oblio e di gettare al vento l’ennesima stagione, il Diavolo è infatti chiamato a un ribaltone immediato e veemente.

La situazione però si fa preoccupante, perché oltre all’aspetto tecnico e tattico, ora, si palesa una grave mancanza anche sul piano fisico. Lo sottolinea anche Tuttosport oggi in edicola: la squadra vista ieri corre e non cammina, temporeggia e non affonda. Così finisce facilmente preda del contropiede avversario, il quale consente all’udinese prima di pareggiare e poi di sfiorare addirittura il successo.

E pensare che le premesse erano tutt’altre. L’impegno casalingo sembrava l’assist perfetto per ripartire, il nuovo 4-3-1-2 poi ha dato subito segnali illuminanti con l’ottimo fraseggio tra Krzysztof Piatek e Patrick Cutrone e guizzi di Lucas Paquetá dalla trequarti. Nella ripresa però il Milan si sfida e crolla, aprendo ufficialmente la crisi e il rischio effettivo del sorpasso della Lazio che ha ancora una gara all’Olimpico ancora da recuperare. Considerando la situazione attuale e la prossima trasferta all’Allianz Stadium dove rischiano di mancare gli infortunati Paquetá, Gianluigi Donnarumma, Suso e Frank Kessie, l’accelerata biancoceleste potrebbe avvenire già nel prossimo weekend. E il quotidiano non ha dubbi: saranno 15 giorni fondamentali per Gattuso. Perché in quest’arco di tempo, tra corsa Champions e Coppa Italia, si deciderà il suo futuro in panchina. Elliott Management Corporation è lì, osserva, e non ammette assolutamente scherzi: ritorno nella massima competizione europea, altrimenti sarà fallimento. E rivoluzione.

Redazione MilanLive.it

