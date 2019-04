MILAN NEWS – Dopo un 2018 maledetto, l’infermeria del Milan torna a riempirsi. E gli ultimi ingressi, purtroppo, riguardano due colonne della formazione di Gennaro Gattuso: Gianluigi Donnarumma e Lucas Paquetá.

Come riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per l’estremo difensore rossonero si tratta di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Gigio ha anche provato a stringere i denti e restare in campo, ma ha dovuto gettare la spugna poco più tardi. Pepe Reina, al grande debutto in campionato, ora potrebbe ottenere anche la seconda chance consecutiva sabato all’Allianz Stadium, ma sarà più chiaro oggi dopo che il portiere classe 99 sarà sottoposto a tutti gli esami del caso.

E’ andata invece malissimo Paquetá che ha rimediato una durissima botta alla caviglia dopo uno scontro con Valon Behrami. “Si è trattato di una brutta distorsione”, ha spiega l’allenatore nel post partita. Ma c’è preoccupazione in casa Milan: il brasiliano è infatti uscito in stampelle da San Siro, con la zona fasciata e l’espressione dolorante. Oggi verrà visitato e se ne saprà di più, intanto il Corriere dello Sport non ha dubbi: salterà di certo il big match con la Juventus, ma è a rischio anche per la gara decisiva con la Lazio. Non vanno poi dimenticati Suso, Frank Kessie e Andrea Conti: il primo, costretto al forfait per il match di ieri, ha rimediato una botta al collo del piede e per due giorni non si è proprio allenato. “Ora analizziamo le sue condizioni, ma speriamo di recuperarlo per sabato con la Juve”, sono state le parole di Gattuso ieri in conferenza stampa. Mentre sull’ivoriano: “Ha fatto una risonanza, ha un’infiammazione”. Ed è difficile – sottolinea il quotidiano – ipotizzare un recupero e un rilancio già nella prossima uscita contro i campioni d’Italia. Risentimento muscolare invece per l’esterno di Lecco.

