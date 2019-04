MILAN NEWS – Il Milan non va oltre l’1-1 contro l’Udinese allo stadio San Siro, e per La Gazzetta dello Sport sono ben sei gli insufficienti rossoneri.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Tre di questi si trovano a centrocampo, nel settore in assoluto più in difficoltà per l’intero match: voto 5 all’intero terzetto. Il peggiore in assoluto però è Lucas Biglia, poco reattivo e motivo di innumerevoli palloni persi. Non se la cava meglio Tiémoué Bakayoko, schierato nuovamente mezzala dove non trova tempi e posizione, e delude pure Hakah Calhanoglu con pochi inserimenti e troppa prevedibilità. Salendo, si migliora: voto 6 per Lucas Paquetá, protagonista di un paio di giocate interessanti almeno fino al momento del forfait. Sufficienza anche per Krzysztof Piatek, non più solo e abbandonato, e 6.5 proprio per un Patrick Cutrone indomito e propositivo considerato il migliore in campo.

In difesa si salvano solo Pepe Reina, Alessio Romagnoli e Diego Laxalt: 6 per tutti. Il portiere spagnolo, subentrato all’acciaccato Gianluigi Donnarumma, non ha responsabilità sul goal friulano, così come lo stesso capitano, mentre l’uruaguaiano non è preciso e ordinato ma almeno prova a tenere alto e propositivo un Milan non brillante. 5.5 invece per Mateo Musacchio, in difficoltà soprattutto con l’ingresso di Stefano Okaka, e Ignazio Abate in affanno di continuo. 5.5 anche per il subentrante Samuel Castillejo e 5 per Davide Calabria.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it