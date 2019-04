NEWS MILAN – Come avvenuto dopo la sconfitta di Genova contro la Sampdoria, anche in seguito al deludente pareggio contro l’Udinese la dirigenza è stata presente a Milanello.

Come riportato dall’agenzia Ansa, sia Leonardo che Paolo Maldini hanno assistito all’allenamento mattutino della squadra. Un solo punto nelle ultime tre partite per il Milan, che sabato va a Torino contro la Juventus e poi riceverà la Lazio a San Siro. Match difficili e importanti per la stagione. I rossoneri si giocano molto, l’obiettivo Champions League è messo a rischio dai recenti risultati negativi e c’è bisogno di una scossa immediata.

Leonardo e Maldini vogliono supportare Gennaro Gattuso e i suoi ragazzi da vicino. La presenza della società è importante, anche se ovviamente deve essere poi la squadra a fare la differenza in campo. Purtroppo le prestazioni sono deludenti da un po’ di tempo ed è difficile avere fiducia nell’immediato futuro, tenendo conto della forza degli avversari e degli infortuni che stanno colpendo alcuni elementi importanti della formazione rossonera. Speriamo comunque che il Milan riesca a superare questo momento difficile, perché la qualificazione in Champions League è fondamentale per molte ragioni. Fallire l’accesso alla competizione avrebbe delle conseguenze negative, probabilmente.

Redazione MilanLive.it

