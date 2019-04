NEWS MILAN – Oltre il danno, la beffa. Contro l’Udinese è arrivato un pareggio ma soprattutto due infortuni. Gianluigi Donnarumma nei primi minuti, poi Lucas Paquetà. Quello del brasiliano è più grave.

Il Milan oggi ha diramato un comunicato ufficiale dopo gli esami strumentali dei due calciatori. Lesione al flessore per il portiere, trauma distorsivo di secondo grado per il centrocampista. Per quanto riguarda i tempi di recupero di quest’ultimo, potrebbero volerci diverse settimane prima di vederlo in campo. Mancano soltanto otto giornate alla fine della stagione. Speriamo di rivederlo in campo almeno per le ultime partite. Intanto il calciatore classe 1997 ha ricevuto tanti messaggi di sostegno in queste ore. E lui ha voluto rispondere con un post su Instagram.

News Milan, il post di Paquetà su Instagram

“‘Dio ti onora e sarà così. Grazie per le preghiere ed i messaggi di sostegno, ora concentrazione sul recupero“, ha scritto Paquetà sul suo profilo ufficiale. Poi la chiusura con un messaggio forte e chiaro: “Tornerò ancora più forte!“. Il brasiliano ha dimostrato sempre grade forza mentale in questi mesi in Italia e il post di oggi lo dimostra. Già è proiettato verso il rientro in campo, che si spera possa verificarsi entro la fine di questo campionato. Il Milan ha un gran bisogno di lui, uno dei pochi a saper creare occasioni da rete. La sua assenza per le prossime partite si farà sentire parecchio. A partire dalla Juventus sabato. Anche Donnarumma ovviamente salterà la gara dell’Allianz Stadium. E ci sono dubbi anche su Franck Kessie, che oggi ha svolto lavoro differenziato. Non dovrebbe farcela sicuramente Andrea Conti. Notizie positive invece per Jesus Suso, che ha già smaltito la botta al piede di qualche giorno fa. Lo spagnolo infatti si è allenato con il gruppo stamattina e può già considerarsi recuperato. Sarà a disposizione di Gennaro Gattuso per la super sfida contro la Juventus.

