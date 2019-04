NEWS MILAN – Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a parlare ancora della questione stadio. Milan e Inter avevano intenzione di costruire un nuovo stadio sempre nell’area di San Siro, e demolire il vecchio impianto.

Oggi il Sindaco ha parlato anche della possibilità di costruire due stadi diversi per i noti club milanesi: “L’unica cosa che vedo con difficoltà sono due stadi a Milano a 50 metri di distanza l’uno all’altro. Preferirei che Inter e Milan lavorassero sul Meazza ma se vogliono un nuovo stadio, li’ di fianco, credo saremo costretti a demolire San Siro. È la cosa migliore? No, ma dico ai cittadini che le squadre poi potranno comunque decidere di andare da un’altra parte e non so quale vantaggio ci potrebbe essere per noi. La palla – riporta Ansa – è nel terreno delle squadre. Oggi per ora abbiamo solo chiacchiere perché Inter e Milan non sono venute da noi”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

