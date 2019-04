NEWS MILAN – Pepe Reina nel primo tempo di Milan-Udinese è dovuto entrare a causa dell’infortunio di Gianluigi Donnarumma. Il portiere spagnolo è contento quando può giocare, ma ovviamente non lo è nel vedere il giovane collega infortunato.

Nel post-partita di San Siro l’esperto estremo difensore rossonero ha parlato ai microfoni di Sportmediaset delle condizioni di Gigio: «Non è una buona notizia per la squadra, lui quest’anno è stato particolarmente bene e in forma. Farò il mio lavoro, darò il meglio e offrirò il mio contributo alla squadra».

Donnarumma sicuramente salterà Juventus-Milan di sabato e dovrebbe rimanere fuori circa un mese. Il 19enne portiere campano ha subito un infortunio di tipo muscolare, nello specifico uno stiramento alla coscia destra. Tra oggi e domani verranno fatti ulteriori esami per capire meglio la situazione. In ogni caso, adesso la porta sarà affidato a Reina. L’ex Napoli è pronto a prendersi questa responsabilità, ha esperienza e con il suo carisma può aiutare i compagni. La sua presenza nello spogliatoio è importante e ora lo sarà ancora di più in campo.

Lo spagnolo è arrivato al Milan nell’estate 2018 con la consapevolezza che sarebbe stato il vice di Gigio. Si è sempre comportato con massima professionalità, spendendo parole positive per il giovane collega e cercando di aiutarlo quotidianamente in allenamento. La sua vicinanza è forse uno degli aspetti che ha permesso a Donnarumma di migliorare in questa stagione.

