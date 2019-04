NEWS MILAN – Il Milan non va oltre l’1-1 con l’Udinese a San Siro, nell’anticipo della 30° giornata di Serie A. I rossoneri, in vantaggio con Piatek, si fanno recuperare nella ripresa dal gol di Lasagna in contropiede. Adesso si complica la corsa Champions League: saranno decisive le prossime due partite contro Juventus e Lazio. Ma ci sono altre due notizie negative oltre al risultato: gli infortuni di Donnarumma e Paquetà. Per il primo problema muscolare, per il secondo invece traumatico. Il brasiliano è uscito da San Siro in stampelle.

>> PER L’ARTICOLO COMPLETO CLICCA QUI <<

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it