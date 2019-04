Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda oggi mercoledì 3 aprile 2019

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di questo mercoledì 3 aprile 2019.

Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione di oggi mercoledì 3 aprile 2019.

Stasera in tv Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Montalbano – Un covo di vipere

23:51 – TG1 60 Secondi

23:55 – Porta a Porta

01:20 – TG1 NOTTE

Rai 2

19:40 – N.C.I.S. In gabbia

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il Molo Rosso

23:15 – Novantesimo Minuto

00:45 – The Woman in Black

Rai 3

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

00:13 – TG3 Linea notte

Rai 4

19:58 – The Americans II ep.6

20:52 – Just for Laughs XIII ep.13

21:16 – Elementary V ep.4

22:01 – Elementary V ep.5

22:45 – Elementary V ep.6

23:34 – Halt and Catch Fire ep.7

Rai Movie

21:10 – Autumn in New York

23:00 – Movie Mag

23:30 – Two Mothers

Stasera in tv Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – LIVE NON E’ LA D’URSO

00:30 – TG5 – NOTTE

01:05 – METEO.IT

Italia 1

19:00 – SPORT MEDIASET

19:40 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IN VINO VERITAS

20:35 – C.S.I. NEW YORK – SETH E APEP

21:25 – CATTIVISSIMO ME 3

23:15 – SPECIALE SPORT MEDIASET

Rete 4

20:30 – STASERA ITALIA

21:27 – DIE HARD-VIVERE O MORIRE

00:12 – BULLETPROOF

Canale 20

20:35 – THE BIG BANG THEORY XI – IL RIALLINEAMENTO DEI FRATELLI

21:00 – KING KONG – 1 PARTE

00:37 – THE FOREIGNER

Italia 2

20:45 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – UNA PROVA D’AMORE

21:15 – THE BRAVE – INVISIBILI – 1aTV

22:05 – THE BRAVE – MISSIONE ESTREMA – 1aTV

23:00 – SELVAGGI

00:55 – MAI DIRE GALLERY – PILLOLE

La 5

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – CHE COSA ASPETTARSI QUANDO SI ASPETTA

23:15 – 9 MESI

Mediaset Extra

19:05 – I CESARONI VI – GIULIO E I SUOI FRATELLI

21:15 – LE IENE SHOW

01:00 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

01:55 – AVANTI UN ALTRO

Stasera in tv LA7

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide – L’Aquila dieci anni dopo

00:50 – TG LA7 Notte

TV8

20:30 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:30 – MasterChef All Stars Italia

22:45 – MasterChef All Stars Italia

00:00 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

01:00 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Nove

19:30 – Cucine da incubo Italia – Al Vecchio Molino

20:20 – Boom! – 1^TV

21:25 – Viva l’Italia

23:30 – Cucine da incubo Italia – Aquila

