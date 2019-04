CALCIOMERCATO MILAN – Mancano poco meno di tre mesi all’avvio ufficiale della sessione estiva di calciomercato, ma già si fa un gran parlare dei maggiori talenti internazionali e del loro possibile cambio di maglia.

Uno dei calciatori che in Francia è maggiormente apprezzato per classe e qualità tecniche innate è certamente Florian Thauvin; si tratta di un’ala d’attacco classe ’93 in forza all’Olympique Marsiglia, un talento vero e proprio che ha anche fatto parte della spedizione dei ‘Bleus’ in Russia e della vittoria del Mondiale la scorsa estate.

Calciomercato Milan, Thauvin possibile occasione per l’estate

In patria si parla moltissimo di Thauvin, non tanto per le sue qualità in campo bensì per un futuro professionale lontano dal Marsiglia e dalla Ligue 1 francese. L’attaccante 26enne infatti, dopo l’esperienza non così esaltante in passato a Newcastle, è pronto nuovamente a fare le valigie. Secondo ciò che scrive il noto quotidiano sportivo L’Equipe è molto probabile che Thauvin lasci l’OM in estate, visto che non si vede valorizzato dal gioco di Rudi Garcia e che vorrebbe un palcoscenico più forte ed internazionale nel quale esprimersi e riconquistare un posto in Nazionale.

In particolare ci sarebbe l’Italia nel destino di Thauvin secondo ciò che riporta la stampa transalpina; sulle tracce del calciatore nativo di Orléans ci sarebbero Napoli, Inter e anche Milan. L’Equipe scrive che gli azzurri di Ancelotti lo vedrebbero bene come alternativa a Callejon, mentre i nerazzurri di Spalletti lo prenderebbero in caso di addio di Perisic. Ed il Milan di Gattuso? I rossoneri lo seguono da tempo e potrebbero pensare a Thauvin come prima scelta per sostituire Jesus Suso, esterno d’attacco che deve ancora decidere il proprio futuro. Oltre ad un altro talento offensivo francese come Saint-Maximin dunque il Milan si pone in corsa anche per il capitano dal Marsiglia.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

