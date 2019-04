NEWS MILAN – Con il rientro certo di Jesus Suso e Franck Kessie, il Milan potrebbe tornare al caro vecchio 4-3-3 contro la Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da ‘Sky Sport’, Gennaro Gattuso starebbe pensando a questa soluzione tattica.

Contro l’Udinese ha schierato per la prima volta Piatek e Cutrone insieme dal primo minuto in un 4-3-1-2. L’esperimento due punte non è andato male: infatti la rete del vantaggio rossonero è nata proprio da una combinazione fra i due centravanti. Ma il tecnico non è mai stato convinto di questa soluzione e infatti per Juventus–Milan è pronto a tornare alle sue idee. Il 4-3-3 è il modulo che ha praticamente sempre usato in questi due anni da allenatore, se non in qualche fase di campionato (4-4-2 fra ottobre e novembre) e a partita in corso.

Juventus-Milan, torna Suso e il 4-3-3

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ quindi, il Milan potrebbe giocare a Torino nuovamente col 4-3-3. Chiaramente il rientro di Suso è la chiave: lo spagnolo è un pupillo di Gattuso e il suo ruolo è quello di esterno destro offensivo. Il numero otto quindi giocherà nella sua solita posizione. A causa dell’infortunio di Lucas Paquetà, a centrocampo c’è bisogno di Hakan Calhanoglu da mezzala, quindi l’esterno sinistro potrebbe essere Samu Castillejo oppure Fabio Borini, con il primo in vantaggio. Al centro dell’attacco ovviamente Krzysztof Piatek, attualmente insostituibile nonostante la buona prestazione di Cutrone martedì. A centrocampo potrebbe rivedersi Tiemoué Bakayoko in mezzo e Kessie a destra, ma la candidatura di Lucas Biglia è sempre molto forte. Se ne saprà di più certamente nei prossimi giorni, anche perché le condizioni dell’ivoriano sono ancora da valutare. In porta chiaramente ci sarà Pepe Reina al posto dello sfortunato Gianluigi Donnarumama, che è al lavoro per rientrare per Milan-Lazio del 13 aprile. In difesa Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli al centro con Davide Calabria e Ricardo Rodriguez sulle fasce. I due terzini sono reduci da un turno di riposo contro l’Udinese (anche se Calabria è entrato negli ultimi dieci minuti di gara).

Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Castillejo (Borini).

Redazione MilanLive.it

