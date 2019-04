Una delle questioni più discusse in questi giorni riguarda l’ennesimo bruttissimo episodio di razzismo nel calcio italiano avvenuto martedì sera a Cagliari.

Durante il match della Sardegna Arena contro la Juventus, un gruppo di tifosi sardi avrebbe insultato con dei buu di stampo razzista alcuni calciatori di colore della squadra ospite. In particolare il giovanissimo ed italianissimo Moise Kean è stato vittima di questi pessimi epiteti, soprattutto dopo la sua esultanza un pochino polemica e provocatoria sotto la curva del Cagliari.

Sull’argomento è intervenuto oggi Roberto Mancini, premiato proprio in giornata con il riconoscimento ‘Enzo Bearzot’, dedicato all’allenatore italiano più elogiato e apprezzato dell’anno. Il commissario tecnico della Nazionale, che ha puntato fortemente sull’esplosione di Kean, ha ammesso: “L’atteggiamento usato contro Kean e’ insopportabile. Bisogna stigmatizzare i buu razzisti, non se ne può più. Serve prendere posizione, agire anche duramente, affinché queste cose finiscano”.

A chi ha criticato Kean per l’esultanza che avrebbe scaturito anche parte degli insulti dei tifosi più ‘beceri’, Mancini risponde così: “E’ un ragazzo e magari la prossima volta probabilmente non lo fara’, pero’ si e’ sentito in difficoltà”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

