MILAN NEWS – Sarà una sfida a dir poco complicata quella che il Milan giocherà dopodomani a Torino, in casa della Juventus come big match della 31.a giornata di campionato.

Una grande classica del nostro calcio che vedrà però il Milan di Gennaro Gattuso dover dare il massimo per tornare a fare punti pesanti in vista della corsa al 4° posto, un traguardo che si è clamorosamente complicato dopo il solo punto conquistato nelle ultime tre gare di Serie A.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

In vista del match dell’Allianz Stadium è stato interpellato Ignazio Abate, difensore e vice-capitano del Milan che nell’ultima sfida contro l’Udinese è tornato titolare come terzino destro, senza però far stropicciare gli occhi. L’esperto calciatore classe ’86 ha parlato a Sky Sport della difficoltà di affrontare in trasferta la prima della classe: “Sarà una partita durissima da giocare, sul campo dei più forti, ma in fondo tutti gli appuntamenti di campionato sono difficili a modo loro. Non possiamo fare altro che dare il massimo sul campo e non distrarci mai. Abbiamo delle difficoltà in questo periodo ma si possono superare solo con una buona prestazione”.

Sulla difficoltà di sfidare la Juve prima della doppia gara di Champions dei bianconeri con l’Ajax, Abate ha un suo pensiero personale: “Secondo me è peggio sfidarli prima di un appuntamento così decisivo, perché come dice il mister vorranno far bene per prepararsi al meglio alla partita di coppa. Per noi però non c’era momento migliore di affrontare la Juve, ne sono convinto”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it