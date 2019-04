NEWS MILAN – Nonostante l’ennesimo risultato negativo, il Milan è rimasto al quarto posto e ha guadagnato un punto sulla Lazio, sconfitta contro la Spal. Non ne ha approfittato nemmeno la Roma, fermata in casa dalla Fiorentina sul 2-2.

Chi invece si avvicina minacciosamente ai rossoneri è l’Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini, nel posticipo della 30° giornata di Serie A, ha letteralmente surclassato il Bologna. I bergamaschi hanno archiviato la pratica in un quarto d’ora: prima la doppietta lampo di Josip Ilicic in cinque minuti, poi il terzo gol di Duvan Zapata e infine quello di Hateboor per il 4-0. Nella ripresa la ‘Dea’ ne ha approfittato quindi per caricare le batterie e non ha spinto più di tanto.

Il Bologna ha trovato la rete con Riccardo Orsolini al 54′, ma non ha in nessun modo messo in discussione il risultato della gara, già orientato fin dai primi minuti della gara. Con questi tre punti, l’Atalanta adesso è a solo un punto di distanza dal Milan quarto. Si stacca dal groppone dei 48 punti e vola a 51. La Lazio ha ancora una gara da recuperare, quindi potrebbe raggiungerla. Ma le condizioni fisiche e psicologiche della ‘Dea’ ne fanno probabilmente la rivale più pericolosa per il quarto posto.

Redazione MilanLive.it

