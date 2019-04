NEWS MILAN – Il futuro dello stadio Giuseppe Meazza è oggetto di discussione in queste settimane. Inter e Milan hanno manifestato l’intenzione di costruire un impianto nuovo, dunque si discute di cosa fare di quello attuale.

Se l’idea è quello di realizzare la nuova struttura a San Siro, allora il Giuseppe Meazza andrebbe demolito. Il sindaco Giuseppe Sala ha detto che è difficile avere due stadi così vicini nella stessa zona. Ovviamente c’è chi è contrario all’abbattimento della storica Scala del Calcio. I club devono valutare anche se, eventualmente, costruire l’opera in un’altra area.

News Milan Inter, incontro col Comune per lo stadio a maggio

Oggi il quotidiano La Repubblica spiega che entro metà maggio Inter e Milan presenteranno il progetto al sindaco Sala. Verrà esposto anche il piano finanziario, al quale stanno lavorando colossi bancari come Goldman Sachs e Merrill Lynch. Sul tavolo, ovviamente, anche il disegno di come verrà trasformata l’area attorno, dove sono previste le sedi delle società, museo e centro commerciale dedicato ai tifosi. E non è escluso che si arrivi anche a presentare una proposta per il recupero della pista del trotto ora inutilizzata.

Il sindaco Sala continua a sperare di mantenere in vita il Giuseppe Meazza, ristrutturato da uno dei due club mentre l’altro si costruisce uno stadio proprio altrove. Ma Inter e Milan sembrano abbastanza decisi a rimanere in zona San Siro con un impianto nuovo e ultramoderno. Ovviamente bisogna trovare gli accordi necessari per far sì che il progetto possa essere realizzato. I due club sono al lavoro ed entro metà maggio ci dovrebbe essere l’incontro decisivo con il Comune.

Il presidente rossonero Paolo Scaroni ha già spiegato che il Milan ha bisogno di un nuovo impianto. L’idea è quella di rimanere nella zona attuale di San Siro, ma ha già avvertito che se vi saranno ostacoli ci potrebbe essere la possibilità di andare altrove. Non rimane che attendere l’evoluzione della situazione.

