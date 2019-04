MILAN NEWS – C’è molta curiosità sul Milan che affronterà domani sera la Juventus nell’anticipo delle ore 18 valido per la 31.a giornata di campionato.

La squadra di Gennaro Gattuso, che deve ripartire dopo il solo punto conquistato in tre partite giocate. Il tecnico rossonero vuole sperimentare alcune soluzioni tattiche diverse che potrebbero diventare importanti per il futuro della sua squadra.

Intanto, secondo le ultime indicazioni di Sky Sport, la rifinitura di oggi a Milanello ha visto Gattuso tornare all’antico e riproporre il 4-3-3 come schieramento di base, con lo spostamento di Hakan Calhanoglu nel ruolo di mezzala. Nessun problema per il turco, come ammesso da Gattuso stesso in conferenza stampa, nonostante abbia terminato anzitempo la seduta.

Nello schieramento titolare ha giocato anche Fabio Borini dal 1′ minuto. L’attaccante classe ’91 è stato provato come ala sinistra e potrebbe essere la mossa a sorpresa del Milan per cercare di dare profondità e qualità alla manovra d’attacco. L’ex Chelsea e Sunderland potrebbe agire come doppia arma per Gattuso su quella parte del campo, sia per arginare le possibili avanzate di Joao Cancelo, sia per avvicinarsi al bomber Piatek e non lasciarlo isolato nelle ripartenze rossonere.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

