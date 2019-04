MILAN NEWS – C’è ancora tanto da sudare per il Milan prima di poter dire di aver raggiunto l’obiettivo primario della propria stagione in Serie A.

La squadra rossonera punta sempre forte alla qualificazione alla prossima Champions League, un traguardo fortemente utile sia per la crescita sportiva del club sia per le questioni finanziarie imminenti.

Gennaro Gattuso, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha parlato della corsa Champions che vede il Milan al momento ancora in vantaggio rispetto ad alcune rivali, visto il 4° posto attuale nonostante le recenti cadute in campionato. Il tecnico ha parlato schiettamente di tale rush: “Tranne l’Atalanta che ha più continuità posso dire che non siamo gli unici in difficoltà in questo periodo. La Samp per esempio ha battuto noi e poi è caduta a Torino. Si può vincere e perdere con tutti. Siamo fortunati perché abbiamo comunque conservato il quarto posto, dobbiamo soltanto capire che il momento è decisivo e non mollare più come fatto di recente”.

Gattuso si è detto rammaricato per lo stop nel momento più importante della stagione: “C’è delusione, non la vivo benissimo, mi ero fatto la bocca per un traguardo vicino. Adesso c’è voglia di ripartire, da parte mia c’è tanta rabbia addosso. Non sono nervoso, sono deluso perché nel momento più bello ci siamo fermati, dovevamo fare meno errori possibili. Dovevamo far arrivare la squadra al quarto posto, per gli ultimi 15-20 giorni c’è rammarico”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

