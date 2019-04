MILAN NEWS – Otto partite al grande traguardo. I 720 minuti di battaglia finale. Ma chi peggio si presenta per questa super volata Champions – si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola – è proprio chi 15 giorni stava meglio: il Milan.

L’Inter infatti si è risollevata e ha ritrovato Mauro Icardi dopo le discordie recenti; la Lazio ha frenato a Ferrara ma ha una gara per recuperare e portarsi a -1 dal Diavolo e la terribile Atalanta di Gian Piero Gasperini è tornata a splendere. Sarà un aprile durissimo in casa rossonera, perché il tesoretto delle 5 vittorie di fila è stato sperperato e gli infortuni di Gianluigi Donnarumma e Lucas Paquetá preoccupano. In più poi c’è un calendario ostile: sfida alla Juventus all’Allianz Stadium, doppio scontro diretto con la Lazio tra campionato e Coppa Italia, gara col Parma e trasferta insidiosa a Torino contro i granata. Per ritornare nella massima competizione europea, sarà fondamentale sopravvivere a questo tour de force.

Come riuscirci? Prima cosa: ritrovare energie e velocità, perché con i ritmi delle ultime sarà durissima. Secondo aspetto: la personalità. Il pallone non dovrà pesare oltre 100 kg come ammesso dallo stesso Gennaro Gattuso, ma serviranno mentalità e convinzione. La fame dovrà essere più grande e forte della paura. Il fatto che la compagine milanista abbia raccolto un solo punto contro le squadre che la precedono, ossia il pareggio col Napoli, è la dimostrazione di un salto di qualità che ancora non c’è. Bisogna ritrovare gioco, compattezza, corsa, cross e sfruttare meglio la sentenza di nome Krzysztof Piatek. Solo così potrà esserci il ribaltone. Il tempo a disposizione ormai è poco, ed è arrivato davvero il momento di suonare la sveglia.

Redazione MilanLive.it

