MILAN NEWS – Circa un mese di stop per Lucas Paquetá: trauma distorsivo di secondo grado della caviglia destra e probabile rientro per Milan-Bologna del prossimo 5 maggio.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Una vera e propria mazzata per Gennaro Gattuso. Perché il brasiliano, ormai imprescindibile, aveva già una doppia funzione fondamentale in casa rossonera: da una parte colmare adeguatamente il vuoto lasciato da Giacomo Bonaventura con qualità e quantità, dall’altra diventare il perno di una rivoluzione tattica concretizzatasi proprio martedì e che aveva già mandato segnali importanti. Senza, Rino sarebbe costretto a tornare al 4-3-3. Tranne in un caso. E questo – rivela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola – arriverebbe grazie a Suso di rientro dall’infermeria e pronto per il big match con la Juventus.

Il jolly giusto al momento giusto. Perché potrebbe essere lo spagnolo a fungere da trequartista alle spalle di Krzysztof Piatek e Patrick Cutrone. E chi ci spera molto in tale soluzione è proprio il baby bomber rossonero, che rischia di riaccomodarsi già in panchina dopo l’assist con l’Udinese e la buona prestazione alla prima chance da titolare dall’arrivo di Piatek. Bisognerà capire anche come inquadrare il centrocampo: con Tiémoué Bakayoko in cabina di regia e con Frank Kessie verso il recupero, sul centrosinistra potrebbe esserci ancora Hakan Calhanoglu che lascerebbe spazio a Samuel Castillejo o Fabio Borini nel tridente offensivo. 4-3-1-2 o 4-3-3: Gattuso scioglierà le riserve nelle prossime ore.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it