NEWS MILAN – Un rush finale determinante: il Milan si gioca la fondamentale Champions League, Gennaro Gattuso il suo futuro. Perché senza la qualificazione nella massima competizione europea, sarebbe praticamente certo l’addio del tecnico rossonero.

Rino è legato al club con un contratto di altri due anni, il che porterebbe a una spesa da 10 milioni di euro lordi complessivi in caso di esonero. E se questo ci fosse davvero, il nuovo tecnico verrebbe scelto direttamente dall’amministratore delegato Ivan Gazidis. L’identikit del neo dirigente rossonero – rivela il Corriere della Sera oggi in edicola – è già tracciato e corrisponde al profilo di Mauricio Pochettino del Tottenham: propositivo, di caratura internazionale e pronto a valorizzare un gruppo di giovani da far crescere. Ma tutto dipenderà appunto dalla conclusione della stagione: se Gattuso – rientrato nel frattempo nel mirino della Roma, con l’amico Francesco Totti come sponsor – arrivasse quarto o vincesse la Coppa Italia, in quel caso sarebbe complicato dirsi addio. Anche perché bisogna considerare anche l’ingaggio attuale tecnico argentino dalle origini italiane: 7 milioni di euro netti. E due allenatori a libro paga – puntualizza il CorSera – sarebbero troppi anche per Elliott Management Corporation. E se non dovesse essere necessario per risollevare il Diavolo da un altro eventuale fallimento, non succederà.

Redazione MilanLive.it

