Un big match contro un grande avversario. All’Allianz Stadium di Torino, in casa della squadra capolista e campione in carica, non possono mancare gli stimoli in campo. E nemmeno i numeri, in particolare queste 8 curiosità, selezionate prima di giocare questa attesa trasferta valida per la 31^ giornata di Serie A:

1) Sono 83 i precedenti tra Juventus e Milan a Torino in Serie A: 41 i successi bianconeri, 21 quelli rossoneri, 21 i pareggi.

2) L’ultimo successo del Milan in casa della Juventus in Serie A risale a marzo 2011 (0-1) grazie a una rete realizzata dall’attuale allenatore rossonero, Gennaro Gattuso, e quando sulla panchina del Milan sedeva Massimiliano Allegri.

3) Mattia De Sciglio ha giocato sei stagioni con la maglia del Milan, collezionando 110 presenze in Serie A.

4) Escludendo Diego Milito nel 2008/09 (che aveva già giocato in precedenza in Serie B), l’ultimo giocatore prima di Krzysztof Piatek a segnare almeno 20 gol nel suo primo massimo campionato italiano era stato Andriy Shevchenko, nel 1999/2000.

5) Krzysztof Piatek è attualmente il miglior marcatore in Serie A di Milan (sette gol) e Genoa (13). Solo un giocatore nella storia della competizione ha chiuso la stagione come miglior marcatore (inclusi parimerito) di due squadre differenti: Alessandro Matri nel 2010/11 (11 con il Cagliari e nove con la Juventus).

6) Tutti gli ultimi sette gol di Patrick Cutrone in Serie A sono arrivati al Meazza: l’ultima rete in trasferta del classe ’98 in campionato è arrivata contro la Roma all’Olimpico nel febbraio 2018.

7) Massimiliano Allegri ha allenato il Milan dal 2010 al 2014: per lui 133 panchine in Serie A sulla panchina dei rossoneri (74V, 34N, 25P), in cui ha registrato una media di 1.92 punti a match.

8) Gennaro Gattuso ha giocato 37 partite in Serie A con il Milan sotto la gestione Allegri, segnando due reti (contro Cagliari e Juventus).

