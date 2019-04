NEWS MILAN – Al termine di Juventus–Milan, ai microfoni di ‘Sky Sport’ è intervenuto Massimiliano Allegri. Il tecnico ha analizzato così la gara.

Sulla partita: “Era importante vincere oggi perché è sempre Juventus-Milan. Il primo tempo non abbiamo fatto bene perché eravamo arrangiati, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ed eravamo più ordinati“.

Sulla distrazione Ajax: “Non pensavamo all’Ajax, di fronte c’era il Milan. Sapevamo le difficoltà anche per le scelte di formazione. Nel secondo tempo abbiamo sistemato la squadra“.

Sull’uscita di Paulo Dybala: “Giusto che si arrabbi perché tutti vogliono giocare. Ma dovevo fare delle sostituzioni e lui veniva da un periodo in cui non ha giocato. Ma bisogna star li a combattere: questo vale per lui e per gli altri. Kean? Ha fatto gol ed è molto bravo in questo. Lasciamolo in serenità. Ha fatto anche una bella esultanza… Titolare mercoledì? Non lo so, vedremo. Anche oggi chi è entrato dalla panchina è stato decisivo“.

Sugli errori fatti dalla sua squadra nel primo tempo: “Bisognava andare più sulle punte nel primo tempo, volevamo uscire con la palla al piede. Ogni volta l’abbiamo fatta benino, altre meno, e in un’occasione simile abbiamo preso gol“.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it