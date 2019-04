NEWS MILAN – Partita ricca di episodi Juventus-Milan. Il match si è concluso con la vittoria dei bianconeri per 2-1, nonostante il vantaggio iniziale di Krzysztof Piatek. Rimonta completata da Paulo Dybala su rigore e Moise Kean: entrambi i gol, per errori rispettivamente di Musacchio e Calabria.

Restano però tante polemiche attorno all’andamento del match, in quanto al Milan mancano addirittura due rigori: il primo è netto, clamoroso non averlo concesso, per mano di Alex Sandro su cross di Calhanoglu. L’arbitro Fabbri nonostante fosse stato richiamato dal VAR, non ha concesso la massima punizione: eravamo sul punteggio di 0-0. Nella ripresa anche un episodio dubbio con Mandzukic che scalcia Romagnoli, ma qui il VAR non ha richiamato il direttore di gara. In generale gestione del match parecchio rivedibile di Fabbri, con Leonardo che nel post-partita si è lamentato.

Parole contro la direzione arbitrale anche via social, in particolare di Tiémoué Bakayoko. Il francese oggi ha giocato una buona partita, stavolta giocando davanti la difesa anziché mezz’ala come nelle ultime due occasioni. Su Instagram ha scritto queste parole: “Match di grande intensità. Peccato che l’arbitro non abbia tenuto il ritmo. Noi dobbiamo andare avanti così. Forza Milan”. Palese l’attacco all’arbitro Fabbri, che nella gestione dei falli e, come detto, degli episodi VAR, è stato parecchio discutibile. Anche Piatek ha scritto, in maniera velata, qualcosa sul match: “Felice per il gol, ma deluso da tutto il resto”. E chissà che in questo “resto” non ci sia anche l’arbitro, che non ha mai fischiato un fallo a suo favore, invece ha sempre tutelato i difensori avversari nei duelli con il polacco.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

