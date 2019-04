NEWS MILAN – Intervista a Fabio Borini nel pre-partita di Juventus-Milan. Oggi il rossonero sarà titolare nell’11 scelto da Gennaro Gattuso: superato Castillejo nella gerarchia, almeno per questa partita.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Ai microfoni di Sky Sport, Borini ha parlato della grande chance da titolare che avrà stasera e in generale del match: “Allenandosi bene tutti i giorni e volendole giocare tutti, mentalmente essere pronti ad ogni partita. Il fatto che possano essere campioni è solo una motivazione in più per noi. Vogliamo essere anche noi nella loro posizione, lavoriamo per arrivarci. Quarto posto? Adesso siamo nella posizione in cui vogliamo essere, dobbiamo cercare di mantenerlo fino alla fine”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it