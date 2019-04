NEWS MILAN – Anticipo della 31^ giornata di Serie A, alle ore 18 il calcio d’inizio di Juventus-Milan. Intanto nel pre-partita, ai microfoni di Milan TV, José Mauri ha rilasciato un’intervista.

Il centrocampista rossonero, che non sarà nell’11 titolare scelto da Gattuso, ha parlato dell’importanza del match e del gioco che deve esprimere la squadra: “Le partite le affrontiamo tutte con lo stesso spirito, ma questa è una sfida speciale. Può essere una motivazione per dare il meglio di noi. Atteggiamento difensivo e ripartenza? So solo che per battere la Juve serve il lavoro al meglio di tutti gli undici che scendono in campo, mentre solo loro riescono a vincere con il colpo di un singolo. Noi invece se non giochiamo da squadra non andiamo da nessuna parte”.

Sulla lotta alla Champions League e lo slancio di un possibile risultato positivo stasera: “Vincere contro la Juventus porterebbe grande motivazione, ma non ci giochiamo tutto oggi: mancano ancora tante partite, non strappiamoci i capelli. Pensiamo di partita in partita”.

Ai microfoni di Sky Sport invece, sempre nel pre-partita, José Mauri ha parlato di questo momento negativo, ricordando quello già affrontato nel corso di questa stagione: “A fine novembre e a dicembre tutti ci davano per morti poi è iniziato il 2019 alla grande e siamo arrivati al terzo posto. Bisogna ricordarci come eravamo per poi ripartire”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

