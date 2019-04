MILAN NEWS – Occhi e mente del Milan sono tutti sull’Allianz Stadium, per l’anticipo di oggi pomeriggio alle ore 15 tra Juventus e compagine rossonera.

Ma il cammino della squadra di Gennaro Gattuso proseguirà anche oltre: infatti c’è da ricordare che la prossima gara di campionato prevista per sabato 13 aprile vedrà il Milan ospitare la Lazio, per un altro scontro diretto decisivo nella lotta al 4° posto. Una gara che forse, per questioni di classifica e di rivalità negli obiettivi, diventa anche più importante e rilevante del match contro la Juventus.

Da segnalare in tal senso che due calciatori del Milan, presumibilmente entrambi in campo stasera contro la Juve, sono a rischio squalifica: si tratta di Timoue Bakayoko e Samu Castillejo, entrambi diffidati e che con un cartellino giallo nel match di stasera salterebbero lo scontro diretto contro i capitolini della prossima settimana. Soprattutto Bakayoko è a rischio, visto che ha gioca in un ruolo nevralgico del campo e da interdittore è spesso impegnato in interventi al limite della pulizia.

Anche la Lazio però non se la passa bene: Simone Inzaghi dovrà fare i conti con la diffida per ben 7 suoi calciatori, alcuni dei quali decisamente centrali all’interno del suo scacchiere. Si tratta del portiere Strakosha, del difensore Radu, dei sempre presenti Lulic, Lucas Leiva e Luis Alberto. Senza dimenticare anche le ‘alternative’ Badelj e Durmisi. Per questo motivo, come sottolinea il Corriere della Sera, la Lazio potrebbe affrontare domani il Sassuolo all’Olimpico con una formazione ricca di turnover e seconde linee.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

