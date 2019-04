MILAN NEWS – Il fondo di investimento Elliott Management è legato al mondo Milan da circa due anni, da quando la proprietà cinese ha chiesto aiuto alla famiglia Singer per completare l’acquisizione del club rossonero.

Dallo scorso luglio invece Elliott è proprietaria totale del Milan rivoluzionando l’assetto societario e dirigenziale, diventando azionista di maggioranza del club e richiamando nel management dei personaggi storici come Paolo Maldini e Leonardo. Ma attenzione: l’hedge fund americano è un fondo speculativo internazionale che acquista asset finanziari, li rivaluta e li stravolge per poi venderli dopo qualche anno traendone profitto.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Lo stesso sembra voler fare con il Milan, società che per l’appunto dovrebbe essere rivenduta dopo qualche anno di transizione. Da via Aldo Rossi hanno fatto sapere che l’intenzione di Elliott è comunque quella di fare il bene del club, rimettere a posto le sue casse prima di operare la cessione delle quote di maggioranza.

La conferma arriva oggi da Il Sole 24 Ore, con il quotidiano di economia che parla della volontà di Paul e Gordon Singer di non vendere il Milan ad altri investitori in tempi brevi, a meno di un’offerta irrinunciabile dall’estero. L’intenzione è quella di portare avanti il progetto pluriennale sia dal punto di vista commerciale che da quello sportivo. Intanto Elliott valuta l’intero A.C. Milan almeno 900 milioni di euro, inserendo in tale quotazione anche un possibile impianto di proprietà. Cifra comunque futuribile e che verrà discussa non prima di 2-3 anni.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it