MILAN NEWS – Di certo il Milan è passato dal vivere un periodo entusiasmante, con tanto di rimonta verso il terzo posto, ad uno molto più negativo e delicato.

A commentare il periodo altalenante della squadra rossonera c’ha pensato oggi Arrigo Sacchi, voce e parere esimio vista la sua lunga esperienza in panchina ed i grandi risultati ottenuti alla guida del Milan negli anni ’80 e ’90. Interpellato dalla Gazzetta dello Sport il vate di Fusignano si è espresso sul momento difficile della banda Gattuso.

Questo il commento di Sacchi agli ultimi risultati non buoni del Milan: “Il Milan di Gattuso vive un momento difficile e sfortunato, vedi gli incidenti degli ottimi Paquetà e Donnarumma. I rossoneri sono quarti con un punto di vantaggio sulla temibile Atalanta e a 4 punti dall’Inter, nulla è ancora compromesso ma bisognerà reagire al più presto”.

C’è invece grande fiducia nei confronti di Gattuso: “Rino ha dato molto alla squadra sotto tutti i profili, in particolare a livello umano e professionale. Un uomo straordinario che diventerà un ottimo allenatore: superare questo periodo significa migliorare la convinzione e la credibilità, aumentando l’autostima e l’ottimismo dell’intero gruppo. Nelle difficoltà sarà necessario tenere su il morale di tutti, ai quali però Rino dovrà indicare la strada per ripartire. Oggi contro la Juve potrebbe esserci la chance per ritrovare la giusta dimensione”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

