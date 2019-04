MILAN NEWS – Il Milan punta su Mauricio Pochettino per il futuro: dopo i rumors nostrani, ora arriva un’autorevole conferma anche dall’Inghilterra.

Secondo quanto infatti riferisce Mirror.co.uk, è il tecnico argentino dalle origini italiane il designato di Elliott Management Corporation per sostituire Gennaro Gattuso. In particolare – conferma il quotidiano – è l’Ad Ivan Gazidis il primissimo sponsor dell’attuale allenatore del Tottenham. 300 milioni di sterline: secondo il Daily Mirror, sarebbe questo il budget che la società rossonera sarebbe pronta a stanziare per aprire un nuovo grande ciclo alla fine del campionato. Un mega piano per convincere Pochettino e far capire la serietà del progetto statunitense, ma anche per sbaragliare la concorrenza europea considerando i precedenti sondaggi di Real Madrid e Manchester United.

Considerando tuttavia un interesse probabilmente reale, va detto che appare comunque difficile un tale scenario nella sua totalità: tutto dipenderà dalla Champions League, come sempre di questi tempi. Anche perché le valutazioni nel pieno sono tante e gli equilibri scarsi: l’eventuale esonero di Gattuso che costerebbe circa 10 milioni di euro lordi, un doppio allenatore a libro paga che senza Europa che conta non sarebbe possibile, e infine la questione del fair play finanziario che, con o senza il ritorno all’Olimpo, quasi sicuramente non potrà permettere investimenti totali pari a 250 milioni di euro, considerando anche il carico di gennaio ancora da smaltire. Probabilmente, come al solito, la verità è nel mezzo. Il respiro internazionale, il gioco propositivo e la capacità di gestire i giovani del mister sudamericano probabilmente piacciono davvero a Gazidis, ma la situazione, al momento, è troppo complessa e delicata per fare progetti.

Redazione MilanLive.it

