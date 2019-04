MILAN NEWS – Una settimana difficilissima per il Milan quella che si è conclusa ieri sera con la sconfitta all’Allianz Stadium tra mille polemiche.

La squadra di Gennaro Gattuso è uscita ancora una volta k.o. dal confronto con la Juventus, ma prima di questo difficile match aveva racimolato un punto tra la sfida di Genova contro la Sampdoria, persa di misura, e l’infrasettimanale interno con l’Udinese pareggiato 1-1 anche quello non senza discussioni e critiche nei confronti di Romagnoli e compagni.

News Milan, quanti errori arbitrali nell’ultima settimana!

Ma c’è da sottolineare che in due delle tre partite suddette, contro Samp e Juve, il Milan ha subito alcuni torti arbitrali palesi segnalati dalle tante moviole nazionali. Ben quattro rigori negati in due partite, che andiamo scrupolosamente ad analizzare.

Samp-Milan, fallo di mano di Praet: A Marassi il Milan non brilla ma se la gioca alla pari con una buona Sampdoria e nel primo tempo già arrivano le proteste. Azione concitata in area doriana e su tocco di Bakayoko arriva il braccio largo di Praet. I rossoneri protestano, ma l’arbitro Orsato prima parla di involontarietà, poi dopo il silent-check del VAR conferma la decisione, anche se il mani del belga appare netto.

Samp-Milan, intervento di Murru su Piatek: nel finale del match di Marassi, con la Sampdoria in vantaggio per 1-0, Piatek viene lanciato in piena area e va giù dopo l’intervento di Murru. Il contatto non appare nettissimo in scivolata, ma il difensore blucerchiato è in ritardo e con il suo tackle sembra ostacolare l’attaccante del Milan. Rigore che ci può stare, anche qui Orsato viene convinto dal VAR a lasciar correre.

Juve-Milan, mani netto di Alex Sandro: l’episodio più discusso della settimana è quello del primo tempo allo ‘Stadium’. Sullo 0-0 Alex Sandro interviene di gomito per fermare un cross di Calhanoglu nell’area bianconera. L’arbitro Fabbri viene richiamato al monitor ma, nonostante le immagini del fallo di mano siano nitide, preferisce concedere solo corner. Inspiegabile.

Juve-Milan, Mandzukic scalcia Romagnoli: l’ultimo episodio è a palla lontana nel finale del big match di ieri. Mandzukic in mischia, con il pallone già fuori dall’area bianconera, scalcia per nervosismo Romagnoli che finisce a terra. I replay evidenziano l’azione violenta del croato che rischia di venire espulso e concedere il rigore al Milan. Ma clamorosamente il VAR e gli assistenti di Fabbri (che non può notare l’azione irregolare in diretta) passano oltre.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

