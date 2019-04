MILAN NEWS – C’erano una volta i rigori in casa Milan. Perché un tiro dagli undici metri, considerando anche a quello clamoroso non assegnato ieri all’Allianz Stadium, manca da tempo immemore da queste parti.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come infatti sottolinea SportMediaset, è dal lontano 2 dicembre che al Diavolo non viene assegnata una massima punizione: match interno col Parma, per il 2-1 finale realizzato da Frank Kessie. Da allora, mai più niente nonostante altri episodi dubbi. Tipo il doppio intervento recente di Marassi, tra la mano di Dennis Praet e l’intervento scomposto su Krzysztof Piatek., o l’entrata scomposta di Aleksandar Kolarov su Suso all’Olimpico. Ma è dall’inizio della stagione che l’andazzo non cambia: nella classifica delle squadre che hanno usufruito di più rigore, infatti, la formazione di Gennaro Gattuso risulta addirittura ultima in compagnia di Cagliari, Bologna e, appunto, Parma.

E anche da qui nasce lo sfogo del Dt Leonardo nel post partita di ieri. E non è un caso – sottolinea il portale – che il dirigente brasiliano, silenzioso per l’intera stagione, si sia fatto vedere e sentire in sala stampa per due partite consecutive. Elliott Management Corporation vuole far sentire la propria voce, anche perché siamo nel momento decisivo e gli errori arbitrali ora pesano come macigni. Anche per questo, domani in Lega, il designatore Nicola Rizzoli chiederà scusa al Milan.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it