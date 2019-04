MILAN NEWS – Sarà solo una magra e inutile consolazione, ma l’AIA è pronta a scusarsi col Milan dopo quanto accaduto ieri all’Allianz Stadium contro la Juventus alla fine vincente per 2-1.

Secondo quanto infatti riferisce SkySport, avverrà domani e sarà fatto attraverso la figura del designatore arbitrale Nicola Rizzoli. Perché l’ex arbitro, insieme al presidente Marcello Nicchi, è atteso domani alle 11.00 in Lega a Milano dove incontrerà i rappresentanti delle varie società. Per il club rossonero ci sarà di certo Gennaro Gattuso, forse anche Leonardo, e sarà inevitabile non tornare sull’episodio di Alex Sandro che ha fatto discutere tanto. Nell’occasione – riferisce l’emittente televisiva – Rizzoli ammetterà l’errore e proverà ovviamente a spiegarlo.

Il fischietto romagnolo, probabilmente, è stato ingannato dal braccio del brasiliano considerato, erroneamente, non sufficientemente largo: il direttore di gara controlla e ricontrolla, soffermandosi sul momento dell’impatto, e in particolare quando il braccio è sì chiuso sotto l’ascella, ma è comunque spostato in avanti al termine di un movimento forse poco evitabile. Un eccesso di zelo che ha finito per allontanarlo dalla realtà. C’è poi anche la questione del calcetto di Mario Mandzukic ai danni di Alessio Romagnoli. Per quell’occasione – riferisce Sky – la portata dell’accaduto, per quanto punibile con cartellino e calcio di rigore – non è abbastanza grave da giustificare comunque una revisione VAR. Comunque giusta, per l’Associazione italiana arbitri, la decisione di Gianpaolo Calvarese di non richiamare l’attenzione di Fabbri per tale episodio.

Redazione MilanLive.it

