NEWS MILAN – Il Milan resta al quarto posto, ma in coabitazione con l’Atalanta. Ma poteva andare peggio. I bergamaschi hanno ottenuto soltanto un pari a San Siro contro l’Inter e raggiungono i rossoneri. Pareggio anche per la Lazio in casa col Sassuolo.

I biancocelesti sono riusciti a pareggiare contro il Sassuolo all’Olimpico soltanto nei minuti di recupero finali. I neroverdi erano avanti 2-1 al 90′ grazie ad un gol di Domenico Berardi. Senad Lulic ha però trovato la rete del 2-2, che permette ai suoi di guadagnare comunque un punto sui rossoneri in vista dello scontro diretto della prossima settimana. La Lazio è andata in vantaggio sul Sassuolo per un calcio di rigore dubbio: la dinamica somiglia molto a quella di Alex Sandro ieri all’Allianz Stadium, ma con una differenza sostanziale.

Un punto anche per l’Atalanta, che non è andata oltre lo 0-0 a San Siro contro l’Inter a San Siro. La ‘Dea’, che ha sfiorato più volte il gol, con questo punto raggiunge il quarto posto in classifica a 52 punti, gli stessi del Milan. Insomma, ogni giornata che passa la classifica si fa sempre più corta. Ci sono cinque squadre in tre punti. Il ‘Diavolo’ ha ancora buone possibilità di ottenere la qualificazione in Champions League. Ma non bisogna fallire contro la Lazio.

LA CLASSIFICA DI SERIE A AGGIORNATA:

Redazione MilanLive.it

