NEWS MILAN – Ovviamente dopo Juventus-Milan continuano le discussioni riguardanti l’operato di Michael Fabbri. L’arbitro ha commesso diversi errori nel big match di Torino sabato sera. È innegabile.

Molte persone stanno prendendo posizione in questi giorni, tra questi c’è anche Fabio Caressa. Il noto giornalista di Sky Sport ha riconosciuto gli errori commessi dal direttore di gara, ma allo stesso tempo ha fatto un commento che convince poco: «Stanno cercando di non affidarsi sempre agli stessi arbitri, anche perché alcuni sono alle ultime partite ormai e rischi di trovarti con un buco generazionale. Meglio provare Fabbri in uno Juventus-Milan adesso con la Juve con 20 punti di vantaggio che l’anno prossimo quando magari ci si gioca qualcosa di più importante».

Peccato che Caressa dimentichi che in Italia non ci si gioca solo lo Scudetto. C’è anche la corsa Champions League e il Milan si sta giocando qualcosa di importante in questa stagione. Non c’è solamente la Juventus, ci sono anche altre squadre e altri obiettivi in ballo. Ovviamente i tifosi rossoneri, noi inclusi, siamo risentiti per le parole del giornalista di Sky Sport. Una partita come quella di sabato a Torino andava assegnata ad un arbitro con un po’ più di esperienza rispetto a Fabbri, rivelatosi inadeguato.



Redazione MilanLive.it

